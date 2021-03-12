資深媒體人陳文茜自2019年罹患肺腺癌開始，健康狀況就一落千丈，各種疾病、不適纏身，讓她也坦言走過這一輪「很接近死亡」，日前又在臉書曝光健康又出狀況，錄影前發現染上怪病，半條腿紫黑，事後PO文吐露養病心情，「沒有什麼比健康重要。其他都是身外之物！」。

陳文茜去年底確定回到老東家TVBS後，便為了新節目全心投入，不料本月10日在臉書驚爆染上怪病，健康狀況不穩定，原來是她上周六(3/6)錄影前，發現半條腿微血管破裂呈現一片紫黑，小腿遭受免疫攻擊，但出狀況後，陳文茜仍堅持完成錄影，才去接受治療，所幸無大礙，如今在家休養中。

她本月10日在臉書發文，苦中作樂討論「生病的好處」，表示身體提醒自己休息，心靈則告訴自己除了健康，其他都是身外之物，「這麼簡單的道理，十個人有十個人聽過：十個人裡，只有0.5個人做得到」，至於為何是0.5人？是因那個稍有明白的人，「還是得等生病時才徹悟，才想起，所以是0.5人」。

她表示這些天又開始生怪病，好處是把所有的預訂行程都取消了，得空安靜在家聽聽音樂、整理花園陽台，直言：「這樣的日子，時時刻刻，有光有陰有黑，才是過著它啊。否則我的日子只是度日，不是過日子」，而如果工作、行程一個接一個，「心不夠清，思考也不夠細膩，閱讀書籍的記憶、領悟、及放在我腦海裡的知識庫，皆不具啟發性」。

陳文茜驚爆染怪病，如今推掉工作、邀約在家養病，才懂健康之外都是身外之物。(中時資料照片)

也因為身體出了狀況，陳文茜才終於領悟平常扛的工作太多，因此開始思考怎麼取捨，「複雜的，Say No。必要的才Say Yes」，結果拒絕了3篇推薦文、2場演講邀約，才發現很多平時忽略的事物，體悟到：「如果今天就是最後一天，請把該扔的朋友和事皆扔了。生病，不只譲你知道健康的重要性，並且自動教你更懂得選擇」。

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(中時新聞網)