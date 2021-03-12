許多人會到汽車旅館抓姦，然而如果沒有搞清楚狀況，恐怕是會非常尷尬，曾有一名女子發現另一半出軌，帶著親友團和徵信社殺入旅館，想要當場抓姦在床，對方一開門就是一陣暴打，沒想到卻發現事情不對勁，根本是抓錯人了！

媒體人王瑞德在節目《新聞挖挖哇》透露，過去曾有女星跟他分享，當時女方和男友只交往2個月，還在熱戀期，有一次開車開到一半，就決定到附近汽車旅館大戰一場，沒想到男友在浴室洗澡時，突然有人按門鈴。

女星打開門發現是汽車旅館的經理，後面還有3、4個女人、徵信社業者，當場傻眼，但那些女人已經衝進來要抓她頭髮、打她，她立刻嚇得彎腰道歉，「我不知道他有太太，我跟他交往2個多月，我以為他是未婚，不要打我」。

後來發現根本是烏龍一場。(圖/翻攝自新聞挖挖哇YouTube)

這些女人聞言，將矛頭轉向男主角，立刻衝進浴室，想要把人拖出來，結果馬上聽到一陣尖叫聲，還互問對方是誰，原來這群人根本是抓錯人，他們要抓的對象住在3樓，但卻抓到2樓無辜的女星，結果3樓聽到騷動趁機逃跑，她們不僅抓姦失敗，還得向女明星道歉，賠了夫人又折兵。

(中時新聞網)