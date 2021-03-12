珍愛藻礁公投連署昨日（11）共收到3萬4332份連署書，總計則有67萬8437份。公投總部負責人陳逸樺表示，連署有望在18日送中選會前，突破70萬門檻。民進黨立委高嘉瑜坦承，黨內確實有一些「豬隊友」，這些人到處攻擊讓外界將帳算到民進黨頭上，但這絕非民進黨下令或本意；對民進黨而言，現在該做的就是將利弊得失都分析清楚，與外界開誠布公的理性溝通。

節目主持人謝震武11日在政論節目《新聞面對面》指出，藻礁公投連署展現強大爆發力，不少人認為是綠營測翼猛攻所造成的反效果，也有人認為民進黨對此事從一開始的溝通就過於輕忽，導致如今的結果。

對此，高嘉瑜直言：「我也承認我們民進黨確實也有一些豬隊友。」痛批從四面八方冒出一些「不知道從哪來的」人去攻擊環保團體，或一面倒以攻擊的方式去說明立場，這些行為都絕對是不對的。高強調，民進黨從一開始就是跟環保團體共同起家的，若民進黨現在反過來攻擊環保團體，大家都會認為民進黨是「執政之後翻臉不認人」但這絕對不是民進黨下令的，也絕對不是民進黨的本意。

謝震武質疑：「所以民進黨管不了？也沒有辦法跟他們講？」高嘉瑜坦言，各政黨確實都會有一些不管是哪來的「自告奮勇義勇軍」，這些「義勇軍」他們有自己的想法，任何人都很難叫他們嘴巴閉上，其中某些人就會被貼上「民進黨的人」標籤，無論那個人是不是已被罷免或已被開除，無論他講什麼內容，大家就會覺得就是民進黨在背後指使的，所以無論如何這筆帳就是算在民進黨身上。

高嘉瑜強調，事情絕對不可能面面俱到，不可能又要「非核家園」、又要減煤、又要保護藻礁，什麼都要的人「那你告訴我怎麼做到？」政府能做到的是對民眾說「我們盡量」，所以民進黨現在該做的，就是告訴大家說，我們希望面面俱到，但是有一些真的做不到的地方，像如果「2025非核家園」這是大家的共識，當初藍綠也都支持、有很多人上街爭取，同時也是總統蔡英文的承諾，想要達到這個目標，那大家必須犧牲什麼？大家願不願意接受？如果大家無法接受，但在核一、核二、核三顯然就是要在2025年退場的時刻，我們還有什麼辦法嗎？

高嘉瑜進一步指出，民進黨現在應該做的，是告訴民眾，如果再生能源無法接軌就只能先燒燃煤；「三接移到台北港」是環保團體提出的訴求，可是國民黨在地立委洪孟楷日前質詢行政院院長蘇貞時昌， 就明確表達反對的立場，勢必這個做法會受到地方極大反彈，甚至新北市政府也可能會有意見。當此方案面臨強大挑戰時，電與燃煤的問題就又會是大問題，大家是否願意理性、開誠佈公的，把所有問題攤開來談就是重點。高表示，對民進黨來講確實一開始就錯估情勢，自認已盡所能保護藻礁，但因為說得不夠清楚讓外界認為「拒絕溝通」，這也是為什麼蔡英文會親自出來表達，希望能夠面對面理性溝通的原因。

(中時新聞網)