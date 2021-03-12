資誠（PwC）會計師事務所發布《第24屆全球企業領袖調查報告》指出，台灣有56％的企業領袖樂觀看待2021全球經濟表現，創下台灣企業領袖調查以來最高紀錄。

而全球有76％的企業領袖看好2021年全球經濟成長率將提升，同樣為PwC調查以來最佳紀錄。

在北美和西歐，企業領袖對未來全球經濟成長的看法尤其樂觀，分別有86％的北美CEO和76％的西歐CEO認為2021年全球成長將改善。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長、台灣企業領袖調查計畫主持人周建宏表示，這一年來，疫情造成許多人間悲劇和全球經濟困境，但令人鼓舞的是，負責作出投資決定和僱用員工的全球企業領袖，對未來一年感到審慎樂觀。全球CEO相信，全球疫苗的快速發展和普及，將讓全球經濟恢復成長動能。

在過去動盪的一年，周建宏指出，企業領袖不得不重新思考和重新配置他們的工作內容和方式，在關注財務績效的同時，也為其員工提供支持。

周建宏認為，企業領袖現在面臨兩個重大挑戰：首先，如何與各方利害關係人建立信任，這些利害關係人對企業的期望比以往任何時候都要高；第二，如何帶領企業適應這個瞬息萬變的外部環境，並持續推動經濟成長。成功做到這兩點的組織將脫穎而出，能夠承受未來的衝擊，成為強大、有韌性和高效率的企業。

(工商 )