受惠疫情帶動在家工作及遠距教學需求、帶動整體市場對個人運算裝置的採購增溫，研調單位IDC最新調查報告顯示，2020年台灣整體PC（含括桌上型電腦、筆電及工作站）全年出貨量年增4％、達244萬台，已是連續第二年正成長。惟今年在全球供應鏈仍處於供不應求、估將壓抑筆電等PC裝置出貨動能下，IDC預估2021年台灣PC市場恐由正轉負、下滑2.9％。

IDC統計數據顯示，去年度台灣市場在商用及家用筆電產品有同步增長走勢，出貨量分別年增15.4％、2.9％。預期在受惠專案挹注與疫後遠距辦公模式逐漸興起，IDC估今年第一季商用筆電仍將維持2％的年正成長，但整體PC市場將無法超越2020年同期表現、將下滑4.1％。

展望2021年，隨著全球零組件仍處於供不應求的態勢，PC上半年出貨量仍將持續受到供應鏈缺貨影響，其中又以筆電需求缺口最大，IDC因此預估2021臺灣 PC 市場年對年將由正轉負下滑2.9％。

IDC市場分析師劉伊菡指出，因疫情仍未獲得有效控制，使得PC市場需求居高不下，尤筆電產品除便攜性外，效能上的提升也使得不論是在商用或家用市場，取代桌機的效應明顯開始發酵。以2020年觀察，筆電出貨已占達總體PC市場的48.8％比重新高，預期今年度占比就將突破50％，與桌機腦呈現黃金交叉。

至於在平板電腦方面，去年台灣商用市場呈送勢成長走勢、出貨年增106.4％、達26萬台，但消費市場在受到疫情影響、消費者對一般消費性支出意願不高下，持續走跌。累計2020全年出貨量為97萬台，年減3.6％。

IDC預期2021年商用平板市場的熱潮將有所趨緩，尤教育市場以轉傾向選擇筆電產品、使得平板需求逐漸降低，加上消費市場方面仍將維持下跌的的趨勢，估全年台灣整體平板出貨將再下跌9.9％、降至87萬台。

(工商 )