日本傑尼斯有許多人氣男團，元祖級天團V6從1995年出道至今人氣不減，去年11月才慶祝成軍25周年，粉絲也很期待6人之後的活動；近日V6成員森田剛卻遭友人指出要退出傑尼斯，V6將在11月正式解散，消息曝光引起網友熱烈討論，紛紛直言「不敢相信」。

據日媒《週刊文春》報導，V6成員森田剛的友人透露，在去年11月V6舉辦線上演唱會前，他就和其他5人坦承想退出V6的意思，為了更專注在戲劇表現，想接觸偶像無法嘗試的工作；且爆出V6已決定在11月1日出道紀念日解散，但另外5人去向尚未得知。

儘管V6解散消息官方尚未證實，但消息曝光後已讓大票粉絲難以接受，眾人難以想像最有團魂的男團，居然會有解散的一天；有網友推敲，森田剛會下這種決定，應該是獲得演員老婆宮澤理惠支持。

傑尼斯事務所的男團活動近年來一一喊停，從2016年被譽為「國民團體」的SMAP解散，去年底Arashi嵐宣布休團，如今V6驚傳解散，而另一元祖男團TOKIO成員們也都傾向個人演藝事業，團體活動也幾乎看不到了。

(中時新聞網)