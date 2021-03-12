中原大學建築系今日與桃園市蘆竹消防分隊配合，為強化古蹟管理維護者能掌握自身危害潛勢，建立起自主安全管理概念，選定於南崁兒童藝術村辦理桃園市有形文化資產管理維護暨防災演練座談會。

古蹟及歷史建築物其內部擺設或建材裝潢以易燃材質、老舊線路居多。是該場所夜間大部分無人留守管理，萬一有突發火警發生，無法在第一時間滅火、通報，進而造成擴大延燒之情形。因此，建議夜間禁止明火、不使用燭台、燈具採LED並減少易燃物堆積並加強巡視管理，減少災害發生風險。

本次活動除了室內研討座談以外，特別增加戶外動態體驗，如緩降機操作體驗、初期滅火體驗等，讓各單位古蹟管理維護者更能加深對於自身場所消防安全設備操作印象，在初期通報方面，亦可增設緊急通報裝置，火警發生時，系統可透過簡訊或語音通知管理人或消防單位，及早因應才能將損失降至最低。

特別增加戶外動態體驗，如緩降機操作體驗、初期滅火體驗等。（姜霏翻攝）

蘆竹消防分隊分隊長余順明表示，「依其場所特性，著重於建築本體及文物之保存，建議維護者在既定的防災任務編組下，另應成立『文物搶救人員』，確保文物之永續保存。透過完備防災機制俾利打造古蹟及歷史建築場所整體防災能量。」

(中時 )