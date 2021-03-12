是德宣布，推出SL1200A系列Scienlab再生三相交流模擬器。這套功能齊備的單一廠商解決方案，包含了硬體、軟體、諮詢和支援服務，適用於電動車(EV)、電動車供電設備(EVSE)充電應用，以及電網邊緣(grid-edge)應用。

能源基礎設施的發展日新月異。與此同時，汽車產業也掀起了一股汽車電動化浪潮，預計將帶來強勁的充電需求，而V2G(vehicle-to-grid)電源應用也進一步擴大了儲能設備的商機。為滿足不斷提升的電源需求，太陽能、風能和電池儲存等變動性再生能源(VRE)及分散式能源(DERs)，成為目前全球電網現代化計畫中的關鍵議題。隨著電網的持續演進和複雜性的提升，EV/EVSE充電和電網邊緣應用的測試挑戰也變得更為嚴峻。

是德汽車能源解決方案事業群副總裁暨總經理Thomas Goetzl表示，是德科技全新SL1200A系列擴展了是德的EV和EVSE充電和電網邊緣測試產品線，是德的SL1040A和SL1047A Scienlab充電檢測系統提供了完整解決方案，協助客戶具備信心地建立符合全球標準的真實充電情境。

Keysight SL1200A系列可在30kVA至630kVA的範圍內，執行高達1200交流電壓的三相交流測試，無需再使用變壓器，目前有兩種電壓範圍可供選擇，分別是600VAC與1200VAC，600VAC十分適合用於低電壓逆變器測試，以及EV與EVSE充電測試應用，而1200VAC則可用於高電壓持續運轉能力(HVRT)測試，事先也不需再進行大量且複雜的測試配置。

(時報資訊)