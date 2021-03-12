致伸(4915)分散產能，泰國自建廠預計第四季底進駐，將成中國外最大生產製造基地，泰國產能今年仍以承租廠房為主，去年泰國廠營收佔比約5%，今年泰國廠佔比預計達10-15%，致伸會陸續將受加徵關稅影響的中國輸美產品轉移至泰國廠。

致伸去年第四季EPS為1.73元，較前一季下滑，全年EPS為4.3元。展望今年，公司將持續優化毛利率與營業利益率。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續強；視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注，預期將有顯著成長；聲學產品預期因改善客戶結構與增加高階產品比重，獲利回穩；因應關鍵零組件供應缺料影響，將增加6-8周IC/電子零件料庫存。

去年全年致伸營收為682.41億元，年減15.4%；毛利率11.9%，營益率為3.4%。

致伸經營階層對今年營收正向樂觀，預期今年會有轉正的年成長率。受惠因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求，客戶下單積極；汽車電子需求續旺(汽車ADAS感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)，智慧型手機相機模組客戶也提前於第一季拉貨備料；而家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚帶動營收與新案出貨。

今年前2個月致伸營收年增都呈2位數的正成長，累計前2月營收為114.02億元，年增44.64%。

(時報資訊)