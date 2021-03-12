作家歐陽靖去年8月生下兒子「新醬」，隨後和母親資深女星譚艾珍移居台南，雖然南北差異相當大，但她仍表示：「移民來台南實在是正確選擇」，而這段時間生活習慣也受到改變，她昨（11日）在Instagram限時動態透露近來養成一個壞習慣，就是「每天至少一杯含糖飲料」。

歐陽靖透露以前在台北生活時，完全不喝含糖飲料，自從搬到台南後，無意間養成每天至少喝一杯含糖飲料的壞習慣，像是紅茶冰、甘蔗青等手搖飲，更誇張的是「連去7-11買大冰拿都說要加糖」，不過唯一仍不能接受的是醬油膏是甜的，直言：「每每在早餐店吃蛋餅時，都會感受到Culture Shock」，立刻引發網友討論。

歐陽靖限動全文。（圖／翻攝自Instagram／imginoy ）

去年11月從台北「島內移民」到台南後，歐陽靖發現許多南北差異之處，食物方面的話，例如小吃口味偏甜、手搖飲3分糖等於台北半糖、早餐店都有賣鍋燒意麵、早餐種類非常多、醬油膏不鹹卻很甜，而且呈現半透明狀，至於天氣方面，幾乎每天都是乾爽晴天，不同溼冷的台北天氣，另外一點就是南部人步調真的很慢，讓她能嘗試慢活的生活。

不過唯一不解的是，之前為了方便叫了一台計程車，沒想到台南小黃開後車廂需要加收10元，讓她自嘲是「前台北俗」，接著附上一篇新聞網址佐證，直呼：「我知道很多司機不會收這筆錢，尤其是用APP叫車，但台南真的有這項規定啊，原來很多南部人也不知道」。

(中時新聞網)