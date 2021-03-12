新冠肺炎疫情重創休憩產業，由於全球邊境管制，飛行劇院工程延宕，導致全球飛行劇院龍頭智崴（5263），去年營收接近腰斬，2020年EPS也虧損0.88元，不過，隨著疫苗開始施打，智崴董事長歐陽志宏對今年營運，樂觀以待，希望2021年的營收及獲利，能夠回到疫情之前的2019年水準。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，智崴2020年的營收約10.67億元，比2019年的20.88億元，年減約48.89％，2020年每股虧損0.88元。

智崴12日在台北南山微風舉行記者會，宣佈與講談社攜手合作，率全球之先，在台灣推出《進擊的巨人》三部曲，智崴董事長歐陽志宏指出，營運欠佳，主要是受到疫情影響，因為，智崴在全球的客戶，飛行劇院工程都延宕，去年都沒有新開幕。

他說，也因為全球封城，重創全球旅遊業，樂園人數也急縮，原本去年洽談建置的飛行劇院，也都陸續喊卡，新訂單呈現觀望。

不過，歐陽志宏強調，從去年傳出疫苗開始施打之後，智崴對今年的營運展望，就相當樂觀，預計智崴在全球各地的飛行劇院客戶，今年應有20到24座開幕，智崴可望在下半年開始認列營收。

歐陽志宏指出，去年的新訂單及預計建置完成的飛行劇院，今年都會開始進行，例如，英國樂高樂園、哈薩克飛行劇院，可望在今年3、4月對外營運，另外，還有亞洲、歐洲及北美的i-Ride飛行劇院，也會在今年陸續開張，其中，又以亞洲開幕最多。

他透露，主力客戶之一的樂高樂園，全球有10幾座，智崴已經切入加州、佛羅里達、丹麥、及英國的樂高樂園，未來，還會繼續洽談，因此，智崴的飛行劇院有機會滲透到全球樂高樂園。

歐陽志宏指出，今年上半年的營運，正在加溫中，看好疫情之後，潛在的報復性旅遊需求，預估今年下半年，不但去年該建置完成設備會完成，明年也可望有爆發性的消費，因此，客戶都會提前下單購置設備，「訂單會來的又快又急」，今年下半年營收將有很大跳升，希望今年營收及獲利，能夠回到2019年的水準。

(工商 )