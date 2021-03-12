「龍巖公主」集團董事長李凱莉今（12）日主持「光之殿堂」生命紀念館動工，預計斥資百億，打造台灣世界級朝聖景點。

龍巖十年前宣布延請日本建築藝術大師安藤忠雄，為龍巖設計數座光系列生命殿堂，已斥資百億，陸續推進各項建設工程，如今萬眾期待的傳世鉅作「光之殿堂」生命紀念館，在琢磨多年培育樹種和生態景觀陸續完成後，將展開主體建築的興建工程，今（12）正式動工。

龍巖集團董事長李凱莉今天表示，「我的父親當年展現了改革生命產業的夢想以及愛護自然的熱情與承諾，才讓不輕易接案的安藤老師點頭同意，決定跟龍巖一起「打造世界一流陵園」，因此，我勢必盡最大的努力為父親，也為台灣完成這全球矚目的世紀鉅作，成為父親的驕傲，也讓台灣成為全球生命產業跨界合作的典範！」。

「光之殿堂」位於新北市三芝區龍巖白沙灣安樂園內，規劃興建地上三層、地下二層，總地板面積約50247.69平方公尺，屋頂設計為81x81公尺的巨大鏡面水盤，波光映照四周園林的絕美景色，建物主面亦規劃壯闊的大型水瀑，營造出氣勢磅礡、肅然靜心的氛圍。

「光之殿堂」的中心挑高約18公尺，如羅馬萬神殿之穹頂有一圓孔設計，灑下自然光線，由上而下沿著螺旋坡道進入此座生命藝術殿堂中，能讓人感到溫暖靜謐與心靈淨化。

龍巖表示，這是全世界首創的宏偉獨特設計，具有相當高難度的興建挑戰，但安藤大師認為真正的挑戰是要和大自然共生，必須耗費許多時間和資源細心培育周圍的環境。

龍巖表示，「光之殿堂」生命紀念館坐落於櫻花環抱、綠色森林之中，凝聚了大師的建築美學與環境理念，預計落成後將成為流傳百世的世界級生態景點，更將是未來海內外民眾朝聖的新藝術地標。

龍巖和安藤對於追求理想都具有堅毅不撓的精神，安藤大師將他多年來兼修的環境美學和建築精隨，都投注在與龍巖合作的各項『光系列生命紀念館』設計之中，為此，龍巖也全力配合打造能與大師作品相互映襯的景觀環境，努力實現「與自然共生」的遠大理念。

在三芝這塊原野尚未開發時，就曾與臺灣大學合作的臺灣原生植物保育協會幾位教授專家們跨領域合作，進行原生物種的田野調查，並另購萬坪土地進行上千株櫻花樹苗的在地培育計畫。

整個園區耗資近10億進行水土保持工程，更斥資3.58億進行園藝景觀規劃及工程，邀請打造頂級豪宅園藝景觀的專業團隊規劃豐富的四時花卉和生態綠林，園區內共有八個品種的櫻花，賞花期長，還有桃李園區和各樣的喬木植栽，可供採果遊憩。

龍巖表示，安藤因疫情的影響無法親自前來參與此重大里程碑，因此特別錄製一段祝賀影片，龍巖也邀請眾多支持自然建築的夥伴、貴賓客戶，及臺大園藝暨景觀學系的葉德銘主任到場見證，交流植栽維護培育的專業知識。

此外，同樣出自安藤大師之手，位於內門鄉安泰陵園內的「光之丘」生命紀念館，已於去年啟動興建工程，而正如火如荼興建中的高雄「光之門」殯儀會館，也將導入360度投影和五感體驗，翻轉追思告別的傳統形式，為產業帶來生命科技的全新動能。

龍巖表示，「光之殿堂」旁的「世紀陵園服務中心」，亦即將於今年下半年落成啟用，為龍巖VIP客戶提供頂級的貴賓服務。

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