新北市環保局11日接獲線報，新泰塭仔圳重區內路邊遭棄置大量裝潢廢棄物，環境稽查重案組人員破袋找尋可疑跡證，搭配調閱沿線監視器，循線逮獲郭姓裝潢業者。環保局指出，業者以每袋100元價格協助處理廢棄物，總計約獲利1萬5000元，不過卻可能面臨5年以下有期徒刑，還有最高1500萬元的罰鍰。

環保局指出，稽查員接獲通報後前往稽查，發現泰山新生路171號旁路邊遭棄置大量裝潢廢棄物，由於現場無可疑人車亦無直接拍攝棄置點的監視器，稽查人員除逐一破袋尋找跡證外，調閱沿線監視器找尋可疑車輛，終在眾多垃圾包中發現裝潢圖說、估價單及出貨單等證物，還有涉案人員電話，鎖定郭姓裝潢業者涉有重嫌。

郭姓裝潢業者坦承是從事建材買賣，運送建材後常有工地師傅委託其協助載運廢棄物，以每米袋100元代價協助清運，但郭姓裝潢業者沒有廢棄物清除許可文件，已違反廢清法規定。

環保局環境稽查重案組透過破袋及調閱沿線監視器，終掌握為郭姓裝潢業者所為。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

林口警分局表示，塭仔圳重畫區是結合政府與市民力量共同改變新北市門面的重要里程碑，絕不允許不法業者伺機破壞轄內環境，後續將持續加強轄內巡察，持續查緝不法。

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