台北市的房價到底有多讓人為難？一名網友分享親身經驗，他購屋預算達3000萬元，希望在台北買到至少3房、離捷運站近的全新建案，居然「不太好找」！上網問網友意見，是否有哪裡可推薦。網友詫異，連3000萬都找不到理想的房子，可見北市多天龍。

一名網友在PTT發問，他先詳列自身需求：除了預算約3000萬元，另外就是想買在台北市、不考慮中古屋、至少3房、周圍大眾運輸方便。儘管朋友對他說不太好找，原PO仍想試試。

不料實際看下來，還真的不好找，「看了一圈只有文山區比較有機會，但離捷運站都有段距離，有幾間離萬芳醫院站滿近的，但都超過3000萬。」原PO表示，若真的再找不到，只能放棄一兩個條件了。

網友討論熱烈，多數勸他若真的要買全新建案，不要執著台北市，「新北現在有不少生活機能健全的區域，3000萬綽綽有餘」、「若可接受通勤，其實林口、桃園有更好的選擇」、「台北市房價太離譜，買房CP值低，別浪費錢」。

也有人建議原PO退而求其次，「不考慮兩房格局嗎」、「萬華、大同、士林一帶有很多舊公寓，買下來花錢整修，不輸新建案」、「往南萬華找找看，說不定有收穫」、「關渡啊！如果你不嫌上下班比較麻煩的話」。

(中時新聞網)