F-15EX從密蘇里州聖路易飛往佛州艾格林空軍基地

美國空軍正式接收了第一架F-15EX戰機，而這是多年來他們首度採購F-15新戰機，如今它已前往佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）接受測試。

據「戰區」（The War Zone）網和《防務新聞》（Defense News）11日報導，美國空軍似乎已證實，它們未來的角色將超越空戰，成為高超音速飛彈的發射平台。就在F-15EX首飛幾周後，波音（Boeing）10日在密蘇里州聖路易（St.Louis）交付了這架編號20-001的戰機。

美國空軍希望，最後至少能買144架F-15EX，以取代老舊的F-15C/D戰機。此外，空軍正在討論，要再採購更多F-15EX，以汰換F-15E。美國空軍F-15EX專案經理人杜雷（Sean Dorey）說，F-15EX擁有龐大的武器容量，數位骨幹和開放式架構，將成為戰術戰鬥機隊中的要角，並與5代戰機互補。

F-15EX是從波音為卡達研製的F-15QA戰機演化而來，也是目前最先進的F-15戰機。而它的武器容量為承擔起其他任務開闢了道路，杜雷說，F-15EX能搭載高超音速武器，讓它在未來勢均力敵的衝突中，得以享有優勢。

👋 Farewell to the first #F15EX for the @USAirForce! This fighter is ready for its new home with @TeamEglin. pic.twitter.com/cqOLt02hJX — Boeing Defense (@BoeingDefense) March 11, 2021

事實上，無論是美國空軍或波音，一直都在暗示，F-15EX未來可能擔負起超音速武器卡車的角色，而這是官方首度加以證實。雖然目前還不清楚，空軍想要在F-15EX上裝甚麼特定的高超音速武器，但有好些可能的選擇，其中包括好幾款仍在不同研發階段的吸氣式高超音速巡弋飛彈。

波音先前曾說，F-15EX的中線掛架能裝載長達22英尺（約6.7米），重達7,000磅（近3,200公斤）的武器，甚至秀過掛載7,300磅（約3,311公斤）高超音速飛彈的戰機模型。無論F-15EX未來可能搭載甚麼武器，身為高超音速飛彈發射平台，將更凸顯它們不只是汰換老舊的F-15，更將賦予美國空軍重大的新戰力。

(中時新聞網)