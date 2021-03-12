針對捷運票價是否優惠？台中捷運公司表示， 未來正式通車後，將持續觀察民眾使用票種狀況及實際旅運分布，推出多元、貼切民眾需求的搭乘捷運優惠方案。（盧金足攝）

時代力量台中黨部12日由執行長簡嘉佑及南屯區主任吳佩芸舉行「市府說不清、時力追到底 」記者會，呼籲市府在中捷正式通車後，以「半年半價」的鼓勵搭乘優惠方案。對此，台中捷運公司表示，中捷提供試營運30天均免費搭乘，未來正式通車後，將持續觀察民眾使用票種狀況及實際旅運分布，推出多元、貼切民眾需求的搭乘捷運優惠方案，滿足市民交通需求，進而提升捷運運量。

簡嘉佑質疑市府目前對台中捷運綠線估算的賠償金額，以及索償依據計算交代不清，並提出正式通車後「半年半價」的鼓勵搭乘優惠方案，強調「市民相信的安全才是安全」，希望藉由民眾踴躍搭乘，不僅可以逐漸改變民眾交通工具的使用習慣，也可依載運量做為市府的客觀索賠依據。

簡嘉佑說，依去年12月市政府所提出的專案報告提及的求償機制包括逾期、營運中斷、施工缺失，該報告提到逾期完工部分，市府應能根據三方合約求償21億，但是市府只盤點求償金額1億多，相差20億落差，市府應說明清楚。

此外，針對肉品市場新規畫，吳佩芸抨擊，決策過程粗糙，處處規畫商場，「到底台中是否需要這麼多的商場？」她要求市府提出消費人口的依據以及市場可行性評估，「不要蓋了一大堆商場，最後成了沒有特色、無法吸引民眾、浪費社會資源的蚊子館。」

簡嘉佑說，下周將舉行的臨時會，希望市府能夠提出完善的做法，向市民說明，目前在北區的肉品市場雖然是嫌惡設施，但市長盧秀燕的決策，恐讓台中市錯失讓肉品產業全面升級的機會。

市府交通局表示，「逾期罰則」、「營運中斷」及「施工品質缺失」涉及北捷局與廠商的契約關係，市府已就電聯車半永久聯結器故障導致原預計通車日期延宕期間，所受相關損失進行盤點，並於確定通車日期後請捷運公司詳細精算損害項目及金額，後續將由法制局、台中捷運公司與相關法律專家就此案進行討論，並與台北市政府協商，捍衛市府及人民權益。

農業局強調，台中市肉品市場股份有限公司經營台中市肉品市場超過40年，隨著都會發展，市場周圍住宅林立、人口逐年擴增，衍生拍賣豬隻及運送路線過程氣味汙染、清晨豬隻運送噪音等問題，即使透過現址設備改善、現址重建或另址新建等方式，均無法滿足北區或台中各區民眾宜居環境要求，市府回應居民期望，盼推動在地轉型升級，解決環境汙染問題，促進地方經濟發展。

農業局指出，台中市肉品市場股份有限公司與屠宰線經營廠商契約今年底到期後，將全數撤除豬隻拍賣、逐步拆除舊有屠宰設備，轉型為具有超市、餐飲及商辦功能的複合式商場，以全新面貌展售大台中地區肉品及農特產。

(中時 )