北市警方12日中午接獲捷運公司報案，指他們的信箱收到1封電子郵件，撰文者表示「要在古亭站殺人！」捷運公司人員隨後前往警局報案，警方已根據發信者IP深入追查中。
據指出，捷運公司12日上午11時許，在公司電子信箱中，發現這封恐嚇信件，作者內容提及他心情不爽，打算在古亭站行凶殺人，要捷運好好注意，捷運公司收信後不敢大意，聯繫警方後前往警局報案。
捷運警方表示，已加強在古亭站周遭的警戒工作，至下午4時止暫無異狀，北市警方也根據電郵IP，深入追查這名發文者。
(中時 )
北市警方12日中午接獲捷運公司報案，指他們的信箱收到1封電子郵件，撰文者表示「要在古亭站殺人！」捷運公司人員隨後前往警局報案，警方已根據發信者IP深入追查中。
據指出，捷運公司12日上午11時許，在公司電子信箱中，發現這封恐嚇信件，作者內容提及他心情不爽，打算在古亭站行凶殺人，要捷運好好注意，捷運公司收信後不敢大意，聯繫警方後前往警局報案。
捷運警方表示，已加強在古亭站周遭的警戒工作，至下午4時止暫無異狀，北市警方也根據電郵IP，深入追查這名發文者。
(中時 )
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