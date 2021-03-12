婚不要亂結！一名人妻表示她和老公先有後婚，但剛生完小孩沒多久，老公醜態就原形畢露，「媽寶及大男人馬上現形」，加上小孩還小，婆婆又急著要她再生第2胎，最後，老公荒唐的一請求讓她直言心力交瘁，「我理智線真的斷裂，後悔不已」。

人妻今(12日)在臉書專頁「靠北婚姻2.0」上表示，當初她去了婚友社，認識了現在的老公，很快的兩人墜入愛河，而且是「先上車後補票」，因此結完婚沒多久小孩就出生了。不過小孩現在年紀還小，但老公婚後卻變了個人似的，「媽寶及大男人馬上現形」，平時除了要照顧小孩外，還要和老公溝通，讓她直言心力交瘁。

除此之外，婆婆還狂催她生第2胎，讓她不解，「婆婆更是奇人異事，小孩還很小，一直在催促我生第2胎，你們家又不是多富裕」，更爆料老公還要求她奶粉錢要AA制，就是這荒唐請求讓她理智線斷裂，更形容自己婚前腦子進了多少水，婚後就會流多少淚。

人妻可憐遭遇曝光後，引起網友討論，「男人是不是好隊友，生一個就知道輸贏」、「要是自己有能力養好自己和孩子，可以考慮離婚了」、「奶粉錢還AA？記得千萬別再生！考慮離婚啦！」、「這男的肩膀真軟，婆婆也是，不看看自己兒子的本事有多少」、「不是婚不要亂結，是不要亂跟人生小孩」。

(中時新聞網)