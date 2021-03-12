溪湖鎮長黃瑞珠今天到訪溪湖在地早春葡萄農，黃瑞珠說選購葡萄要重視果粉、果粒、果串等等，果串完整每串大約3至40顆最為剛好。(吳建輝攝)

近日因為鳳梨外銷受阻，全民發起救鳳梨活動，但彰化溪湖的早春葡萄今年受到南投冬季藏葡萄庫存、及消費者只買鳳梨的影響，讓溪湖早春葡萄價格比往年下滑2成，從每公斤1400元跌到約1000元，農民陳興隆說，希望政府與消費者不要獨愛某一種水果，要愛護所有水果。

溪湖鎮長黃瑞珠今天到訪溪湖在地早春葡萄農，黃瑞珠說選購葡萄要重視果粉、果粒、果串等等，果串完整每串大約3至40顆最為剛好，溪湖的早春葡萄都是溫室栽培，每串都套袋，保證沒有農藥殘留，民眾買回家打開套袋就可以直接食用，保證新鮮安全。

農民陳興隆表示，台灣農業冷鏈技術技術純熟，像南投信義鄉、苗栗卓蘭鎮都有大量的冷藏冬季葡萄，最快也要到３月底４月初才會賣完，在這之前台灣葡萄供貨充裕，嚴重影響早春葡萄的價格，現在政府都在救鳳梨，相對排擠掉台灣其他水果的銷售，只有鳳梨農才是果農嗎？葡萄農也是台灣農民，請求大家多吃水果。

溪湖鎮公所表示，彰化是台灣葡萄重要產區，年產值近30億元，種植種面積達到1320公頃，其中最有名的巨峰葡萄，就佔了1200公頃，而溪湖也是巨峰最大生產地，約有480公頃，其中有300公頃都是溫室早春的巨峰葡萄。

公所說，今年溪湖早春葡萄產地盤價，每10公斤批發價落在1000至1100左右，每公斤零售價約80元，相較去年1400元，零售價140元，差異可以說是相當大，許多農民都抱怨，哀鴻遍野，現在只能期待其他地區的葡萄賣完，在買我們溪湖的葡萄，期望4月初價格能回收。

(中時 )