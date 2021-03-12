在12日植樹節時，金融保險科技新創─羅賓斯科技攜手亞洲百大社會企業─綠色冀泉之社企啟動「戰碳計畫首部曲-我的強制險會種樹」活動─讓民眾投保強制險同時可以自動種樹減碳。

隨著世界各國及跨國企業紛紛提出「2050碳中和」目標，然而台灣現行減碳目標僅設定2050年減為2005年的一半，落後國際趨勢標準目標，勢必要重新探討及規劃碳中和可行作法，以符合國際社會的要求。

在2020年獲得經濟部工業局主辦，台北市電腦公會執行「Open Data創新商業實務戰」第一名的保險科技平台-羅賓斯科技執行長林奕帆表示，該公司與亞洲百大社企團體-綠色冀泉社會企業共議解決台灣空汙理念，決定攜手挑戰零碳排任務，並且結合雙方企業特色、資源與服務能量，共同成立「戰碳計畫首部曲-我的強制險會種樹」，藉著每一張加入此計畫的強制險保戶，該平台將以客戶的名義，為台灣社會認養一棵原生樹苗，期盼藉由此計畫拋磚引玉，影響更多人立即行動。

林奕帆說，居住生活環境永續與孩子健康成長的未來是無法被任何經濟活動取代的共識，認同種樹是對抗氣候變遷全球暖化最便宜有效率的方法，透過羅賓斯科技為保經代業者所開發的數位平台投保強制險，同時結合綠色冀泉社企持續為地球育苗，猶如為地球投保強制險，希望透過本計畫帶領公眾參與氣候行動，讓每棵樹都會再產生循環經濟效益，不僅資助偏鄉幼兒足球發展，保戶同時可以共享樹苗成長喜悅，一舉數（樹）得，而今年度將預計挑戰邀請1萬位車主加入，同時培育1萬顆樹苗。

(工商 )