趙小僑16周寶寶引產 劉亮佐曝「最難過的已過去」

趙小僑先前2次人工試管失敗，第3次終於成功，沒想到2月底發現懷孕16週寶寶突然停胎，隨後忍痛進行引產手術，近期在月子中心休養。趙小僑老公劉亮佐12日出席《都嘛是你的毛》記者會，透露目前小僑身體很好，不過當時引產時，產房旁邊很多剛出生的小嬰兒，原本很多人擔心他們會不會難過，「其實不會，聽到小孩在哭，我們有默契對看，覺得小孩哭聲很可愛」。

比起小僑理性，劉亮佐自認較感性，當時自己哭比較慘，對事情容易鑽牛角尖，甚至前幾天想起這件事，半夜又突然哭了，「小小的刺還在，但越來越好」。劉亮佐說，當時對於生小孩這件事，的確難過到不願再繼續，但這陣子小僑態度是開放，「還是等2週後檢驗結果出爐，畢竟這種創傷不能再承受一次，無法想像有些媽媽失敗9、10次都還在拚，當媽媽真的很偉大」。

雖然歷經小孩流產，劉亮佐目前心情還好，「日子總得過嘛」，前幾天他也開始去釣魚，好好地在大自然放鬆。而小僑目前做完引產受術後，現在身體狀況非常好，感謝粉絲送的雞精、補品讓她補的很好，經過這件事後，夫妻感情也更深刻，宛如「患難見真情」，在痛苦狀態時，更懂得互相擁抱對方。

(中時 )