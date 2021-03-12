許多家庭都由女方來管理家庭開銷，因此老婆的理財能力更顯重要。運勢命理網站「知命命理」分享，指甲圓又紅、掌厚指無縫、左右雙斷掌的女人，聚財能力一流，絕對不會漏財，一輩子錢財無憂，大吉大利。

▍1.指甲圓又紅

指甲接近圓形的人，命中富貴，貴人運爆棚。如果女人天生指甲圓而且紅潤，則說明精力旺盛，活力十足，而且財運無比亨通，大吉大利。這樣的女人不僅工作上認真負責，賺錢能力強，而且懂得運用錢財，不會亂花錢，所以生活在她們的經營下越來越富貴，全家人都能跟著享福。

▍2.掌厚指無縫

手掌天生比較厚的人，富貴命格，大吉大利。如果女人掌厚指無縫，則聚財能力一流，所有的錢財都不會在她們的手中溜走。另外，這樣特徵的女人一輩子會遇到很多的貴人，在貴人的指導下，她們會發現很多致富的商機，從而大發錢財，福祿雙全。一生不會有大起大落的時候，平安順遂，圓圓滿滿。

▍3.左右雙斷掌

左右手斷掌的女人，一生享福無窮，錢財大旺。雖然有人常說斷掌的女人剋夫，其實並不是這樣的，相反是幫助丈夫走向成功，創造無數的財富。這樣特徵的女人，能夠為家庭招財進寶，興旺丈夫運勢。有了她們在家中，當然財源滾滾而來，富貴盈門。除此之外，她們善於理財，財富不斷被積累，當然不會為錢煩惱。

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(中時新聞網)