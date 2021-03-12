水煮蛋具有優質蛋白質，是國人最愛的早餐食物之一。它雖然好吃，處理也簡單，但有不少人覺得困擾，不是煮到破殼，就很難剝開，有時還會煮老了，口感欠佳。內行人指出，其實用冷水或熱水煮是一大關鍵，只要掌握4個小技巧，就能輕鬆煮出又嫩又好剝的水煮蛋。

一般人以為處理水煮蛋很簡單，只要準備清水，雞蛋丟就去開火煮就行了，其實要煮出好吃的水煮蛋，並不如想像中簡單。狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，水煮蛋掌握4個技巧，加鹽醋、冷水下鍋、大火煮開後轉小火、煮熟後泡冷水，餐桌就會出現香嫩的水煮蛋。

技巧1：水裡多加白醋、食鹽

煮雞蛋時，如果只用清水煮，雞蛋肯定寡淡無味，但加了食鹽、白醋。具有鈣質成分的蛋殼會與醋酸發生化學反應，讓蛋殼變得更鬆軟、更好剝殼，也有利於食鹽的滲入，讓雞蛋更入味。

技巧2：雞蛋要冷水下鍋

雞蛋下鍋時間要掌握好，不然就很容易破殼。如果是開水下鍋，水一直在翻滾，雞蛋下鍋後也不停地翻滾、碰撞，是很容易破殼的，所以不能開水下鍋。雞蛋應該冷水下鍋，隨著水溫慢慢上升，雞蛋受熱更均勻，也不會翻滾，就不會破殼了。

技巧3：火候很重要

雞蛋冷水下鍋，先用大火把水煮開，然後轉小火續煮。水開後還用大火煮，雞蛋在水中翻滾、碰撞，就會破殼。但轉小火後水溫不變，水不會再翻滾，雞蛋受熱更均勻，也就不容易破殼。建議大火煮開後，再用小火煮8分鐘就可以了。

技巧4：煮熟後馬上用冷水浸泡

雞蛋煮熟後，撈出來放進冷水裡浸泡2分鐘，利用熱脹冷縮原理，蛋白就自動和蛋殼分離了，非常好剝殼，每次煮只需3秒鐘蛋殼就可剝掉了。浸泡後蛋不燙口，吃起來更舒服。

(中時新聞網)