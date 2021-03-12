因應企業高度發展，人才更需多元化，元大金(2885)今年儲備幹部(MA)計畫預計招募8大類職務，比去年新增2類，除既有的投資銀行、法人金融、策略發展、數位金融、消費金融、金融交易等6大職務外，新增設風險管理及保險精算的職缺，共計30位MA。

元大金指出，集團廣邀跨界人才加入，即便在校所學非財務金融相關，透過MA計畫的扎實訓練，亦可在元大找到發揮的舞台。元大對於人才的需求與時俱進，本次所新增的風險管理職務，便是因應氣候變遷風險及新冠肺炎疫情對金融市場帶來許多不確定性，擴大需要精準的風險控管人才所設立。元大金以證券及銀行近300個營業據點的通路優勢，全力支持元大人壽發展保險事業版圖，同時招募保險精算MA，以創新及商品精算能力，拓展保險藍海商機。

元大金為MA提供2年半精實的培訓歷程，前半年提供密集的課程、輪調實習、專題報告等多元訓練，先由金控及旗下各子公司總經理，親自為MA分析市場競爭態勢及營運策略，再安排各子公司輪調見習，由各領域專家透過讓MA快速掌握集團核心業務重點培訓期間讓MA能理解各專業領域核心知識及實務；結訓後回歸原單位進行2年的實務訓練，透過管理課程及專案任務歷練，增強金融專業實力，盡早融入元大的企業文化。

元大金海外據點包括韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等，目前派駐海外的管理職人員，MA占15％、派駐海外的專職人員，MA占37.5％。

(時報資訊)