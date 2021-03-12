中保科(9917)所提供的服務中，能與民眾直接接觸的據點或通路及樣體，總服務客戶數突破50萬，產值近150億元。中保科集團事業藍圖延伸到食(復興空廚、棧直火廚房)、醫(立偉電子)、住(中保無限+保創科技)、行(中保物流等)，展望2021年，中保科看好智慧城市、智慧建築、物業管理切入消費者市場，以及餐飲經營等四大領域。

看好智慧城市將成為下一波產業成長動能，中保科將物聯網整合經驗，轉移到智慧城市解決方案。2020年智慧城市最大案是協助高雄市發展智慧城市，建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案，2020年智慧城市相關業務營收占中保科約15%，未來持續看好。

受惠這幾年台商回流與政府積極推動都市更新與危老案，中保科在智慧建築市場大有斬獲，業績連續兩年近20%成長，目前長期服務客戶有國泰建設、忠泰建設、潤泰建設、宏普建設等。客戶案場類型以住宅大樓為大宗（佔70%）、其次為商辦大樓（20%），其他為商場或飯店（10%）。客戶需求以中央監控系統、CCTV監視系統、門禁管制系統、停車管制系統、住宅影像對講保全系統為主，近年來，為了切入消費者市場，陸續開發增加社區公共資訊APP與住宅APP，以提供使用者更即時便利的貼心服務。

中保科2020年新成立軟體公司「史詩科技」，正籌畫「中保好生活APP」，預計2021年5月上線，透過「中保好生活APP」即能看到社區公告、領取包裹、掛號信，甚至繳交管理費等，達到「一指搞定社區生活大小事」，提供社區住戶高效生活。目前台灣約有4萬個社區，市場潛在待開發的社區數量將近2.5萬個社區 (約75%)。 透過這個平台，切入家庭市場，將消費者與商家、社區、公共服務、金流整合等串連，搭建「線上」與「線下」整合平台，提高「中保無限＋」對消費者的價值，進一步提升其客單價，創造更大營收。

去年疫情重創餐飲業與航空業，進而影響復興空廚，中保科重新策略調整，開發更多元的銷售通路，與量販店洽談ODM/OEM機會，將毛利率低的商品線與門市停掉，也評估新門市據點。另外，集團去年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」來台營運，3月初看好通勤族商機，在新北板橋開立第6家門市；集團自創餐飲品牌「棧直火廚房C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在2021年開設更多分店。

中保科2月合併營收為11億2113萬元，年增0.65%，前2月合併營收為23億2135萬元，年增5.21%。

(時報資訊)