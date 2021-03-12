白安將在屏東開唱。（三立電視提供）

全台春天最盛大的音樂節「屏東三大日音樂節」將在4月9、10、11日於屏東舉行，一連共三天盛大開唱，場地選在屏東縣體育館前草地舉辦，首波卡司分別為田馥甄、白安，消息一出讓粉絲們直呼「圓夢了」，鮮少到屏東演出的田馥甄，將在4月10日於現場飆唱，談起對屏東的印象，田馥甄打趣說：「一開始認識屏東是透過屏東之光Ella。」

田馥甄雀躍表示：「喜歡上屏東的開闊、質樸與熱情。期待在屏東的演出。」近年熱愛爬山的她，被問及是否會以「山友」身分攀越屏東好山，她則透露：「北大武山是爬山口袋名單之一，希望有機會去走走。」白安正在籌備新專輯，對於屏東三大日演出超級期待，聽聞屏東太陽很大，是否有避暑撇步？白安直呼：「屏東離海好近，很喜歡海，所以蠻期待的，避暑的話，多喝水、戴帽子、太陽眼鏡、會擦一點點防曬乳。」

對於屏東的城市印象，白安形容，「很陽光，天氣很晴朗，真的比較少有機會去，也希望大家多介紹我美食」，迫不及待想品嚐道地小吃。面對粉絲敲碗更多卡司，屏東縣政府也將陸續公布夢幻卡司，粉絲敬請期待。

(中時 )