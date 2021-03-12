離島旅遊即將進入旺季，在邊境持續封鎖下，業界看好今年的國旅熱潮不輸去年，2021年離島旺季卡位戰提前開跑，立榮假期總代理長汎旅行社推出最後一波早鳥優惠，澎湖花火節2天1夜機加酒3888元起、馬祖藍眼淚2天1夜機加酒4988元起、金門星光節2天1夜機加酒3927元起，限量促銷、售完為止。

立榮航空與長汎旅行社聯手打造的「立榮假期」旅遊平台，可以立刻搜出最划算的機加酒價格，省去以往等候人工作業的時間，也能即時掌握機位與訂房狀況，不只提供國內航線與各地精選旅宿，也蒐羅了在地遊程、租車、美食名店及伴手禮等旅遊元件，讓旅客出遊前即可一站式購足，規劃理想的自由行。

長汎旅行社表示，立榮擁有國內線最完整的航點、最密集的航班，也是唯一飛航馬祖的航空公司，長汎旅行社接手立榮假期總代理後，依照立榮航空的優勢，為旅客量身打造立榮假期全新平台。透過立榮假期網站預訂旅遊元件，一出機場就能領車，也能加購特色體驗行程，不論是出海賞花火、手做人氣糕點等創新體驗，都能讓旅客擺脫一成不變的玩法。

長汎旅行社指出，今年離島旅遊一樣精采可期，澎湖花火節繼去年復仇者聯盟主題後，今年首度與通訊軟體LINE聯名，Line Friends人氣角色熊大、兔兔等將化身絢爛的煙火躍上天際。

聞名世界的馬祖藍眼淚季節也即將到來，許多「追淚人」早在年初就訂妥行程，深怕錯過海上銀河的夢幻美景。2021台灣燈會首度移師離島金門，旅客可以在傳統聚落欣賞燈藝師打造的71座燈座，享受一場絕無僅有的藝術饗宴。

(中時 )