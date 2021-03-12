個性內斂的人總有一個自己的世界，任誰都無法摸透他們，搜狐網命理專欄就點名，摩羯座、獅子座及天秤座最會隱藏自己的情緒，總是喜怒不形於色，相當神秘高冷。

▍摩羯座

摩羯座始終堅信唯有事業成功，一切世俗的目光才會變色，他們的個性慢熱被動，最善於隱藏自己內心，喜怒不形於色，儘管他們明明喜歡一個人，內心期待兩個人的關係不只是朋友，但是害怕破壞現階段的友誼，他們寧願將自己的情感隱藏起來、悶著不說，加上平時總是愛裝酷，太過於把自己偽裝成保護色，建議摩羯座要誠實面對自己的愛情，就算做不成情人還是可以當朋友。

▍獅子座

獅子座的人總是把自己的內心世界隱藏得很好，不讓別人走進去，獅子座覺得自己身處在世界上是孤獨的，沒有人能夠了解他的想法，所以會把內心世界封閉起來，不被其他人看到，讓不熟悉的人認為獅子座是高冷沉悶的，但獅子座的人也很希望有人能夠去除他們內心的悲傷，希望有人為他們打開心門，只是沒有那個合適的人出現罷了。

▍天秤座

別看天秤在外人面前永遠都很亮眼，雖然嘴角總是帶笑，但他們大多時候都很悲觀，微笑只是他們的交際習慣。如果你看到天秤在對你笑，其實他們不一定真的開心，只因為他們不願意將負面情緒帶給朋友，他們大多都戴著一副面具，一般人其實很難走進他們的內心。

(中時新聞網)