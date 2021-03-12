前民進黨立委蔡啟芳去年因肺阻塞進行肺部移植手術，今天他出席台大醫院記者會分享重獲新生的感言，打趣表示之所以能持續存活，可能是自己以前曾許願「國民黨沒倒之前絕不能死」有關。

蔡啟芳過去是老菸槍，菸齡長達50年，每天幾乎都要抽4包菸，去年他因為肺阻塞，當時的肺功能一度只剩23％，僅能靠手術移植，他表示，那時候的心情相當絕望，一度把遺言、藏金位置都交代給家人。

去年7月11日，蔡啟芳終於等到肺臟移植的機會，在台大醫院接受一名腦死患者的器官捐贈，他回憶，當時完成10多個小時的手術後，身體沒有任何不適，第2天還自己開車外出，雖然發生車禍意外，整個人在車內呈現扭曲姿勢，但仍然大難不死。

此外，台大醫院今天也公布國內首例心臟死後肺臟移植的成功案例，外科部主任黃俊升表示，一般器捐都是在病人腦死後進行，由於此時心臟還有跳動，其他器官仍然能維持一段時間的機能，因此多數器捐都是在捐贈者腦死後進行。

但有時候捐贈者會在手術過程中突然心臟跳停，此時其他器官就會因為沒有血液輸送而開始衰敗，胸腔外科主任徐紹勛指出，這項手術最困難處就是要與時間賽跑，為完成這項移植手術，還請到北榮團隊一同協助，對捐贈者的心臟實施人工按摩，最後成功取出肝臟與肺臟完成移植。

國內在2017年通過心臟死後器官捐贈流程(Donation after Circulatory，簡稱DCD)，至今每年約有12例器官移植是採用DCD流程進行，約佔整體10％，造福許多等待器官移植的病人。

徐紹勛說，過去遇到捐贈者心臟跳停時就只能停止捐贈程序，雖然現在這項技術門檻仍然相當高，但台大醫院近年來已與國內多家醫院合作，無私分享移植經驗，相信已有許多醫院具備這項技術。

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(中時 )