工務局強調，高雄道路施工嚴格遵循「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」規範。（袁庭堯攝）

國防部左營海軍眷村聯外道路海富、海功路長期道路品質不佳，高市府伸出援手、斥資394萬元重新刨鋪1公里長道路。高雄市長陳其邁12日前往視察，強調未來高市所有眷村道路養護均由市府負責，也呼籲國防部匡列眷村道路維護預算，協助高市府順暢執行。

海富路及海平路是左營海軍眷村明德新村、建業新村、合群新村重要的聯外道路，地權屬於國防部。市府接獲當地居民陳情，希望盡快改善道路不平現況，市府便核撥394萬元工程經費，改善海富路自緯六路至實踐路、海平路自海功路至實踐路，總長一公里逾路段。

陳其邁表示，眷村道路養護過去常是軍備局、國防部、地方政府的三不管地帶，在議會答詢時就下令，以後高市眷村的道路就由高市府來負責養護。預算部分，由市府和軍方再來協調，此問題也曾向國防部長嚴德發部長反應，建議國防部依各縣市眷村道路面積匡列預算，由市府負責執行，若額度超過，就由市府負擔，也不會有爭議。

施工現場，陳其邁也親自實測、將溫度計插進滾燙的瀝青，測得溫度超過120度，達到市府「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」規範的120至140度合格標準。陳其邁也持丈量設備、量測路面壓鋪後的厚度，確保合乎一般道路、5公分的規範。

養工處表示，去年12月24日已先完成海平路都市計劃區路段，為讓眷村道路改善更趨完善，海富路段也加以補強。「路平」計畫也不斷精進，為落實施工標準化，施工皆依「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」規範，從料廠的出料到現場的施工，採取全程錄影，並將現場監控畫面回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保瀝青材料從出場到施工皆遵循標準作業程序，確保每一條路品質如一。

左營海軍眷村皆位於高雄市左營區，自日治後期至戰後陸續興建擴大為高雄市文化景觀，眷村文化館、老舊眷村皆具懷舊特色。除了當地居民出入之外，亦有眷村以住代護等民宿進駐，外地遊客往來絡繹不絕，道路改善對10幾年未曾刨鋪的海富路，更顯著重要及迫切。

「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」規範瀝青刨鋪前，溫度需達120至140度才符合標準。（袁庭堯攝）

海富路及海平路段重新刨鋪總長1公里逾。（袁庭堯攝）

(中時 )