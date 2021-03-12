注意！ 注意還動啊！這位中校 在三軍統帥面前穿花襯衫牛仔褲是什麼狀況！

蔡英文突襲國防院，「粉紅衫牛仔褲」中校嚇傻了。(總統府提供)

過去總統與部長視導國軍營區，可能早在一個月前全營區官兵就要「動起來」整理門面，以及排演當日行程各項細節。但日前蔡英文總統，單獨帶著國防部長邱國正，在無預警下，亂入國防安全研究院結業典禮，當天結業的軍官都穿著便服，典禮前還在餐廳內喝咖啡吃點心聊天打屁，未料總統和部長突然出現在眼前，所有軍官當場傻住，其中一位「粉紅襯衫加牛仔褲」中校更是尷尬到差點崩潰，直挺挺站著如呆立木雞。

國防安全研究院學官結業典禮只有12名名學官參加，堪稱是軍事院校以及相關單位內最「迷你」的畢業典禮。而且因為單位特殊，過去都是比照研究與學術單位，簡單的舉辦結業儀式。

但上月25日，小英總統卻突然帶著邱國正，無預警下亂入這場結業典禮。因此在總統出現前3分鐘，學官們現場還是三三兩兩、喝咖啡吃蛋糕的聊天隊形。但是當三統帥及部長一出現，對於最注意服裝儀容的學官們，簡直如噩夢出現，完全不知該怎麼辦，其中一位「粉紅襯衫」中校，更是不知所措，心裡大概想著「軍旅生涯」大概就此結束，整個呆立在現場。

國防院表示，其實學官是國防院特有的設計，由國防部選派軍官來院駐點，和學者交流並參與研究。「學期」時間有長有短，當天本來只是一場輕鬆簡單的結訓活動。誰想到三軍統帥會親自出席一場只有12個「畢業生」的學官結業典禮？明明可能是全台灣規模最小的畢業禮，蔡總統「亂入」給國防院超大驚喜。

其實小英總統到場也是有備而來，不是只為了讓大家Surprise，她坐下來陪軍官們喝咖啡，從出國交流的少校外語好不好、怎麼只看到一位女軍官等一個一個聊，甚至有一位中校發表研析被翻成英文，又登上印度媒體平台，連這些她都知道。

當天小英總統致詞完進行全體大合照時，就可憐了那位中校學官，在影片2分38秒，他拍大合照渾身不對勁，閃到最遠的左邊還要尷尬聽口令配合舉大拇指。

更沒想到總統致詞結束前，突然又來一句：「之前的畢業生集合看看」讓一輩子習慣長官面前服儀整齊的軍官，不能違抗統帥命令，只好穿牛仔褲休閒鞋挺胸站在總統面前，尷尬到說不出話來。

蔡英文表示，這次的計畫鼓勵現役的將官及校官到國防院來，與研究人員或學者進行交流，把自己的潛能發揮出來，增強對於戰略的思考、情勢的研判，或軍事問題的分析、推論及解決方法；並期勉國防院將來不僅是與軍人養成緊密結合的研究型智庫，也是區域間最好的智庫。

她也提到常常到國外去，也曾到很多智庫去參訪，看到許多的智庫裡都有現役軍人；在一些軍事單位裡，她也看到現役軍人對於戰略的思考、情勢的研判，或軍事問題的分析、推論及解決方法，都有一套自己的想法，而且是能夠說服別人的想法。當時她心裡就在想，如果臺灣的軍人也可以做到這種程度，國家的戰力一定會更強。

蔡英文強調，軍人最重要就是要服從，但並不表示軍人不能有自己獨立的思考，而且是能夠突破很多現有框架的思考，這是她希望能夠在國軍身上看到的；她相信將官及校官已經具有相當的養成，也有一定的穩定跟韌性，能夠在這個時候到國防院發揮潛能，讓臺灣未來的國軍能夠有更好的將官跟校官，這是她的心願。

她很高興國防院好幾年都被點名是最有希望的、最好的新興智庫，相信在大家共同努力之下，將來會是區域間最好的智庫；它不但是一個研究的智庫，更是與軍人養成緊密結合的智庫。

(中時新聞網)