號稱是旅行界「南霸天」的五福旅遊品牌成立於1988年，主打「旅遊高品質、價位中級化」，未料去年受武漢肺炎影響業績大幅下滑，業者只能咬牙苦撐，如今旅遊泡泡題材持續發酵，旅行社股連續幾天皆有亮眼表現，旅行業逐步拾回民眾信心。不只有業績回溫好消息，五福旅行社員工因為「挺公司」上1111票選幸福企業獲1萬元獎金，雙喜臨門。

現年40歲的吳小姐在五福旅行社擔任設計人員6年多，因公司公告參加幸福企業票選活動，吳小姐便上網替公司投票打氣，她表示老闆真的很疼員工，即使這一、兩年因疫情業績受影響，公司仍未強迫員工放無薪假或減班減薪。談及員工福利，吳小姐表示公司除了年度員工國內外旅遊、員工優惠價國內外旅遊，亦提供不定時的家庭日親子課程，包含手工藝、瑜珈等，照顧員工的身心靈。

沒想到只是上網投票，意外獲得1萬元獎金，吳小姐說收到得獎通知時一度以為是詐騙信件，直到看到官網公告名單才敢相信是真的。她計劃先把一部分獎金拿出來請同事吃下午茶，其餘的當作旅遊基金，選擇自家五福旅行社推出的優惠旅遊方案，來場放鬆的國內輕旅行，也順便替公司增加業績！

(中時新聞網)