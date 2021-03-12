測試大廠京元電子(2449)董事會通過2020年財報，雖受產線轉換及匯率逆風干擾，第四季獲利降至近1年半低點、每股盈餘（EPS）0.56元，但全年歸屬母公司稅後淨利仍創36.36億元新高，每股盈餘2.97元、亦創近16年高點。

京元電董事會通過股利分派案，決議配發每股現金股利2元，金額創歷年新高，其中以盈餘配發1.8元、資本公積配發0.2元，盈餘配發率約67.34％。以今（12）日收盤價39.9元計算，現金殖利率達5.01％。公司將於6月9日召開股東常會。

京元電去年第四季合併營收69.37億元，季減5.78％、年減2.94％，為近1年半低點、仍創同期次高。毛利率22.78％、營益率10.18％雙創近7季低點。歸屬母公司稅後淨利6.93億元，季減27.95％、年減31.47％，每股盈餘0.56元，雙創近1年半低點。

不過，合計京元電去年合併營收仍創289.59億元新高、年增13.39％，毛利率27.47％持平前年，毛利率16.06％則為近3年高點。歸屬母公司稅後淨利36.36億元、年增達19.57％，亦創歷史新高，每股盈餘2.97元、為近16年高點。

京元電受惠陸系、美系、台系客戶測試訂單需求同步暢旺，去年上半年營運成長動能強勁。惟原貢獻營收約15～20％的華為海思受禁令升級衝擊，下半年起成長動能趨緩，第四季因測試產線轉換、加上新台幣強升逆風干擾，使整體營運表現下滑。

不過，受惠競爭同業擴大拉貨搶食市場大餅，京元電相關訂單需求優於預期，已有效填補華為海思訂單缺口。展望後市，由於已在主流趨勢的5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、資料中心與車用市場提前成功卡位，公司看好未來幾年營運績效可穩健走揚。

受惠台系主要客戶挹注增加、美系及其他陸系客戶貢獻顯著成長，京元電2021年前2月自結合併營收49.64億元，年增10.07％，續創同期新高。法人看好京元電3月營收動能可望回升、有機會挑戰新高，帶動首季淡季不淡、繳出「雙升」佳績。全年營運有望再創高。

(時報資訊)