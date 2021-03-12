12日，韓股收紅，日線連兩日走高外，並創下五周以來單周最大漲幅。主因是美國1.9兆美元疫情紓困案正式開始實施，以及對通貨膨脹與公債殖利率的疑慮掃除。KOSPI指數收3,054.39點，上漲40.69點，漲幅1.35%。同時，韓元走升，韓公債殖利率也上升。

三星電子漲0.98％，SK海力士漲2.19％，而LG化學和Naver分別漲0.53％與1.87％。

美國總統拜登簽署了1.9兆美元疫情紓困案，這是美國歷史上最大的景氣刺激計畫之一。同時，拜登也承諾將採取積極行動，擴大疫苗接種率，並希望在美國國慶7月4日前，將社會生活接近疫前正常化。

11日，歐洲央行表示，將加快撒錢準備動作，將歐元區貸款成本給壓低，藉此也可拉下公債殖利率。

新冠疫情當前，韓國決定延長社交限制，將繼續禁止四人以上民眾群聚，即使韓國已正在如火如荼地推廣疫苗接種。

外資買超4056億韓元，不過韓國散戶卻賣超5990億韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,133.8韓元，韓元升值0.19％。不過，韓元匯價周線卻跌0.68％，並連三周收黑。

韓國3年期公債殖利率上升3.9個基準點至1.218％。

(時報資訊)