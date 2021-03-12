職場第一份工作，攸關未來發展！根據1111人力銀行調查，在準備投入就業市場的受訪新鮮人當中，有5成7在畢業前先起跑，但僅有1成6自認有信心在畢業前能順利找到工作。若能把握進入企業實習，或擔任儲備幹部的機會，提早做好規劃，對未來職涯發展都有莫大加分作用。

台灣之星第三屆「T STAR行銷接班人」實習招募自即日起正式展開報名，報名收件時間自即日起至4/18止。學歷不一定等於競爭力，今年在面試流程上將顛覆傳統「學歷篩選」觀念，首次導入「盲選面試機制」，所有評審在面試當下皆不知道應試者的學歷背景，只論能力、不看學歷，希望號召對行動通訊產業、品牌行銷有興趣的菁英學子來挑戰限量錄取席位。

第三屆「T STAR行銷接班人」實習計畫，期間由台灣之星行銷事業部平均電信資歷18年以上的高階主管群親自設計課程與教授、培養領導人視野；更透過在行銷10單位輪調的全方位學習過程，幫助學生累績實戰經驗、找到真正職涯志向；並首次規劃課程後直接進入職場進行專案實戰，讓學生在出社會前即可擁有專案作品；若為應屆畢業生，實習結束後可有保證轉正職資格，領先同儕、優先就業。除實習外，台灣之星在1111人力銀行有多項工作機會，竭誠歡迎優秀人才加入團隊。

另外，旗下品牌包括「鼎王麻辣鍋」、「無老鍋」、及「塩選燒肉」的鼎王餐飲集團，品牌各分店業績蒸蒸日上，為未來持續的拓點展店儲備人力，今年第2季預計徵才80人。

鼎王餐飲集團表示，目前集團全台旗下3個品牌，包括鼎王麻辣鍋10間、無老鍋6間、及塩選燒肉1間，共有17間。此次，徵才80人主要鎖定外場服務員、內場廚務員、兼職人員等基層人力，且在1111人力銀行開出多項職缺。除基層人力外，3月也將陸續釋出主任、店長等管理職務，主任月薪35K起、店長月薪47K起跳，獎金另計，有機會挑戰百萬年薪。此外，集團也開徵儲備幹部，條件為曾任職過餐飲業，不限有主管經驗。

(中時新聞網)