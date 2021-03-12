山坡地開發地面型太陽光電，常被質疑破壞生態環境，苗栗縣通霄鎮「北勢窩光電廠」，位處生態高敏感地區，是近年保育團體重點觀察對象，12日光電業者普登科技釋出生態監測成果，提到2個月內拍到石虎進入案場4次，讓人感到驚訝，強調落實友善生態措施，綠能光電也能與生態保育共存共榮。
政府推動能源轉型鼓勵綠能產業發展，但地面型太陽光電開發，挨批破壞環境生態，其中北勢窩光電廠因大面積開發山坡地最受關注，普登科技為擺脫惡名，指出北勢窩案場運轉近1年半期間，除了遵照縣府石虎保育自治條例規定，也聘請專家學者為顧問，落實友善生態措施，如今展現成果。
普登科技總經理鍾智友指出，山坡地開發太陽光電，除了須符合水土保持規定，北勢窩光電廠還增設自然生態動物安全廊道、動物防護引導圍欄、螺旋基樁架台設置，取代傳統水泥澆置，架台最低高度離地60公分，可作為野生動物棲息或休息的場所，且案場內禁用農藥除草。
鍾智友表示，北勢窩案場落實生態保育友善工法，也架設24小時監視系統搭配紅外線自動相機，截至目前，已成功記錄到白鼻心、鼬獾、石虎等多種野生動物，今年1月21、22 日及2月18日，也都密集拍到石虎經由動物安全廊道進出北勢窩光電廠，儼然成為野生動物的家。
鍾表示自己苗栗銅鑼人，光電案場的土地都是公司自購，不採用租賃，因為土地是自己的，就不會破壞、背棄它，因實施生態保育友善措施，光電廠設置成本增加約2成，卻促成多贏局面，綠能、環境、經濟、稅收都照顧到了，希望分享經驗能促進苗栗開發與生態平衡。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。