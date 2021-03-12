苗栗縣通霄鎮「北勢窩光電廠」，位處生態高敏感地區，12日光電業者釋出生態監測成果，紅外線自動相機拍到白鼻心出沒光電廠。（普登科技提供／巫靜婷苗栗傳真）

北勢窩光電廠設於山坡地，受到環境保育團體高度關注。（普登科技提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮「北勢窩光電廠」，位處生態高敏感地區，12日光電業者釋出生態監測成果，強調落實友善生態措施，綠能光電也能與生態保育共存共榮，副縣長鄧桂菊、議長鍾東錦、銅鑼鄉長謝昌年及多位議員及鄉親出席成果發表會。（巫靜婷攝）

普登科技總經理鍾智友指出，北勢窩光電廠實施友善生態工法並進行生態監測，果真拍到石虎。（巫靜婷攝）

野生動物在北勢窩光電廠架台下活動。（普登科技提供／巫靜婷苗栗傳真）

北勢窩光電廠內除了水土保持設施，周邊設置隔離綠帶，隔離綠帶上維持當地原始植被以外，模組與模組之間保養通道也可當作野生動物安全通行的生態廊道。（普登科技提供／巫靜婷苗栗傳真）

山坡地開發地面型太陽光電，常被質疑破壞生態環境，苗栗縣通霄鎮「北勢窩光電廠」，位處生態高敏感地區，是近年保育團體重點觀察對象，12日光電業者普登科技釋出生態監測成果，提到2個月內拍到石虎進入案場4次，讓人感到驚訝，強調落實友善生態措施，綠能光電也能與生態保育共存共榮。

政府推動能源轉型鼓勵綠能產業發展，但地面型太陽光電開發，挨批破壞環境生態，其中北勢窩光電廠因大面積開發山坡地最受關注，普登科技為擺脫惡名，指出北勢窩案場運轉近1年半期間，除了遵照縣府石虎保育自治條例規定，也聘請專家學者為顧問，落實友善生態措施，如今展現成果。

普登科技總經理鍾智友指出，山坡地開發太陽光電，除了須符合水土保持規定，北勢窩光電廠還增設自然生態動物安全廊道、動物防護引導圍欄、螺旋基樁架台設置，取代傳統水泥澆置，架台最低高度離地60公分，可作為野生動物棲息或休息的場所，且案場內禁用農藥除草。

鍾智友表示，北勢窩案場落實生態保育友善工法，也架設24小時監視系統搭配紅外線自動相機，截至目前，已成功記錄到白鼻心、鼬獾、石虎等多種野生動物，今年1月21、22 日及2月18日，也都密集拍到石虎經由動物安全廊道進出北勢窩光電廠，儼然成為野生動物的家。

鍾表示自己苗栗銅鑼人，光電案場的土地都是公司自購，不採用租賃，因為土地是自己的，就不會破壞、背棄它，因實施生態保育友善措施，光電廠設置成本增加約2成，卻促成多贏局面，綠能、環境、經濟、稅收都照顧到了，希望分享經驗能促進苗栗開發與生態平衡。

(中時 )