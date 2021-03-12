蘇貞昌於立法院接受質詢畫面。（翻攝國會）

重啟核四公投將於8月投票，但11日行政院長蘇貞昌卻態度強硬地提前聲稱重啟核四既不可能也不必要，今天他又說，重啟核四不是該不該的問題，而是根本不能採行的作法，且將責任推給前朝的馬英九政府，強調核四是馬政府封存的，而馬政府也處理不了核廢料問題。

民進黨立委洪申翰今天在立法院詢時先詢問原能會主委謝曉星，核四若要重啟，應經過哪些程序？謝曉星表示，核四的興建執照已於去年底過期，若要在原地續建，必須重新針對原地做地質調查，重新取得建照，而且在日本福島核災後，我國核能管制法規已精進，不會再用1980年代的舊標準。

洪申翰進一步詢問經濟部長王美花，重啟核四公投理由書宣稱核四只需三年就可以商轉，部長覺得做得到嗎？王美花表示，她覺得一定做不到，經濟部提出的是7＋n年，光是設備測試的純工程面就要七年，後面還有未知的時間，三年是絕對不可能的。

洪申翰接著向蘇貞昌喊話，請他幫幫核四廠所在地的貢寮鄉親，核電不能用，不是執政黨有偏見，而是真的有一堆束手無策的問題 ，馬英九總統執政時也沒辦法，蘇貞昌院長是否可以幫貢寮鄉親守護家園？

蘇貞昌隨即表示，他一定與貢寮鄉親站在一起，不是因為鄉親的鄉誼，而是道理，核四廠封存就是馬前總統執政時做的，核四花了幾千億元當年都沒完工，荒廢20年，「現在不要說該不該，而是能不能，根本不能，如果真有辦法重啟，請先處理現在已有的核一、核二、核三廠廢料，馬前總統都沒辦法」。

(中時 )