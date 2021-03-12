華語樂壇天后田馥甄確定將在屏東三大日音樂節登台演唱。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

「屏東三大日音樂節」將於4月9日起一連3天在屏東縣立體育館前草地盛大開唱，屏東縣政府12日公布部分卡司，包括華語樂壇天后田馥甄及創作才女白安都確定登場，消息一出讓粉絲們驚呼「真的圓夢了」！

鮮少到屏東演出的田馥甄，談起對屏東印象，她打趣說，一開始認識屏東是透過屏東之光Ella，讓她喜歡上屏東的開闊、質樸與熱情，「非常期待在屏東演出」。近年熱愛爬山的她被問及是否會以「山友」身分攀越屏東好山，田則透露，北大武山一直是登山口袋名單之一，希望有機會去走走。

正在籌備新專輯的創作才女白安，對於屏東三大日演出直言超級期待，聽聞屏東太陽很大，被問到是否有避暑撇步？白安說，蠻期待的，避暑的話就是多喝水、戴帽子、太陽眼鏡、會擦一點點防曬乳。

對於屏東城市印象，她形容，很陽光，天氣晴朗，真的比較少有機會去，也希望大家多介紹美食，迫不及待想品嘗道地小吃。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，除「屏東三大日音樂節」外，4月1日至3日也將在墾丁舉辦「台灣祭」，由於洋溢熱帶島嶼風情的墾丁，一直是獨立樂團、野台開唱聖地，「台灣祭」就是為讓獨立樂團和樂迷重拾當年「春吶」的音樂感動。

連續2周大型音樂節在屏東，鄞鳳蘭提醒，屆時勢必造成一房難求，她呼籲全台粉絲手刀快搶車票、訂旅宿，準備到屏東聽音樂，享受屏東溫暖多一度的美好假期。粉絲也敲碗更多音樂節卡司，屏縣府表示，將陸續公布夢幻名單。

(中時 )