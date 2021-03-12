有名女網友PO文吐苦水，訴說自己「在一間大公司負責櫃檯總機的工作，不知道為什麼總感覺被人看不起，似乎是因為要訂便當，加上這職位也沒有專業性可言哎」。此文一出，短短時間累積超過上百則留言，引發版上熱烈討論，對於便當文相當有感！

網友紛紛出言安慰「訂便當也是一門學問，每件瑣碎的事情要能做到頂尖都是不容易的」、「櫃檯總機職務沒有那麼低吧，能在那個位置上的人通常應變能力都很快餒」、「櫃檯做得好，是具備了很強的軟實力，但沒有硬實力的支撐，職涯發展會有點可惜」、「看起來越簡單的事情要做得好越難，在大家看起來很免洗的工作要怎樣讓別人在你離開時還記得你」。

但也有另一派網友認為原PO太玻璃心，「剛進公司負責訂便當很正常，你又是櫃檯本來就你負責，首先妳自己先看不起這份工作那幹嘛應徵」、「公司付錢請你來虛榮心作祟嗎」、「你太小看訂便當了，如果連這小事都不能心態坦蕩的做，還顧慮面子不面子」、「可能是你的心態問題，實際上可能根本沒有人瞧不起你」；還有網友建議原PO「你態度不夠硬而已，決定吃什麼就吃什麼，補訂加訂改訂退訂通通滾」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「一日之所需，百工斯為備」，職場上的每個職務、位置都有其重要性，行政總櫃從業人員要具備文書處理能力、得體應對技巧、妥善處理客訴、接待訪客貴賓及統籌行政事務等，某種程度來說，等於是公司品牌形象，建議原PO不妨改變心態，想辦法優化工作流程，讓主管及同仁看到這個位置的專業，例如中午訂便當，可記下同仁喜好的口味、是否要特製素食便當、天氣熱要不要加訂飲料等，「不僅僅是做完事情，而是要做到完美」，工作表現自然會受到肯定。

(中時新聞網)