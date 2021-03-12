品牌客戶訂單量增加，平均單價提升，聚陽（1477）自結累計今年前2月稅前淨利4.73億元，年增27.8%，每股稅前獲利2.15元；聚陽指出，依目前手中訂單出貨狀況，第一季營運可望淡季不淡，估有二位數成長。

由於全球開始施打疫苗，服飾消費市場景氣漸回溫，聚陽主要客戶中的GAP、TARGET等品牌廠或通路商，目前所下的訂單，比去年相比，增加幅度約有20%。

除實體及通路客戶下單量增，聚陽指出，後疫情時代，服飾消費市場稍有改變，電商平台的下單量也在逐漸增加，預期今年的增幅也有7～10％。

除訂單量增加，聚陽指出，全球服飾消費市場，針對居家防疫而興起的單價較高的運動、休閒、功能性等市場潮流，也讓聚陽手中訂單的平均單價（ASP）提升。

聚陽預期，2021年獲利的成長力度，應會比營收成長幅度還大。

根據成衣產業的景氣循環，每年的第一季，會是景氣較差的一季；但，以聚陽今年前二月的營運表現，第一季營運可望淡季不淡；市場認為，依過去幾年的營運景氣循環，聚陽傳統旺季都在下半年；加上今年聚陽東南亞生產線也會在下半年陸續增加產能，因此，聚陽下半年營運表現，還會優於上半年。

聚陽指出，手中訂單能見度已到第三季，在訂單量增加、單價提升、景氣循環下，預估全年的營運成長目標應會有2位數。

(工商 )