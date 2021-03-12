新冠肺炎爆發至今，全球受到劇烈影響，站在第一線的醫護人員，不僅飽受各方壓力，除了時刻緊繃神經，在工作專業上，更是不能有絲毫輕忽。除了各國開始進行治療疫苗的開發測試外，台灣也徵詢志願受試，進行國產疫苗人體試驗。隨著試驗進行結果，疫情有望出現轉機，並緩解醫護人員壓力。而國內不少醫療機構，也在年後轉職潮，祭出高薪以及各式福利，希望能受到專業人才青睞。

設立超過百年的馬偕醫院，旗下員工不僅享有三節獎金、生日禮金以及生育補助，而院內銷售的醫療保健產品，也可享有優惠，另外院方還提供3天的旅遊假，以及破萬元旅遊補助，不僅不用額外消耗自己的年假、特休，就連旅費都可以領取補助。

除此之外，中、大型的醫療機構，基本上全年無休，但遇到颱風或其他天災發生時，醫護人員仍須堅守崗位，院方另體恤員工遇到颱風天，還需要出勤上班，祭出1.5倍的補休時間，以勉勵員工辛勞。

另一間位於新北市三重區的祐民醫院，從民國68年設立至今，已走過42個年頭，對於員工的照顧也十分全面，從生日禮金、伙食津貼、到員工宿舍，以及旅遊補助，甚至員工聚餐和在職進修，皆可申請補助。

而祐民醫院雖屬社區型醫療機構，但無論是內、外科、骨科、泌尿科及復健科門診服務俱全，在設備方面也引進震波碎石儀、經鼻胃鏡、心臟超音波，並成立洗腎中心；除此之外，因在地化經營，也推出到府醫護，讓不便出門就診的病患，可以享有由專人提供的居家護理服務。

而年後不僅興起轉職潮，受疫情影響，百業待興，無論你是想投身大型醫療機構，或是在社區型診所服務，各式幸福企業職缺都在1111人力銀行。

(中時新聞網)