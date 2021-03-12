日本郵政公司（Japan Post Holdings）將出資約1500億日圓，與樂天公司（Rakuten）進行資本及業務合作，雙方將在物流、行動電話、數位轉型及金融等廣泛領域強化合作。

日本放送協會（NHK）報導，日本郵政與樂天今天下午共同舉行記者會，正式對外宣布締結資本及業務合作關係。日本郵政將出資約1500億日圓（約新台幣388億元），取得樂天8.32%股份。

雙方將在物流、行動電話及數位轉型等領域，共享各自所擁有的資料，合力建構配送體系。在金融及網購領域，雙方將檢討在電子支付等方面進行合作。

樂天2020年12月已跟日本郵政旗下的日本郵便公司，在數位改革方面締結戰略性合作，這次將透過資本及業務合作，在更廣泛的領域深化彼此合作。

日本郵政社長增田寬也說，對擁有遍布全日本的郵局，及以全日本實體物流網絡作為強項的日本郵政集團來說，善用先進數位技術及豐富專業知識、在各領域提供網路相關服務的樂天集團，「是最棒的合作夥伴」。

增田說，希望透過雙方合作讓彼此在實體及數位世界的強項相乘，展現最大相乘效果，創造出能讓顧客欣喜的新價值。

樂天社長三木谷浩史在記者會上說，除了去年12月雙方在物流方面開始合作外，也希望能跟日本郵政在行動電話、金融等方面進行合作。

(中央社)