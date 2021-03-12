台中市北區忠明南路7日發生一起嚴重車禍，18歲張姓男子駕駛賓士高速撞擊23歲的女騎士，女騎士遭撞飛摔倒在地，目前仍命危急救中。遭撞的女騎士男友事發當時也在現場，昨（11日）在論壇《Dcard》寫下530字的文章，痛心還原經過。

遭撞的女騎士男友11日在《Dcard》心情板發文，標題寫下「女友的車禍….」，他提到，6日晚間他與女友一起參加朋友的聚會，當晚邊吃飯邊聊天，聚會在非常歡樂的氣氛下解散，事後兩人各騎一台機車，一前一後返家。

男子透露，就在通過忠明南路與中清路的十字路口時，男子行駛的幹道號誌為閃紅燈，另一幹道則為閃黃燈，他先行通過後在前方路口等待女友，女友騎到路口中央時，因另一幹道有來車便降速，就在那瞬間，後方突然一輛轎車自後面高速超車，直直地撞擊在等候的女友。

男子崩潰的說，「我就停在對向…眼睜睜的看著她被撞了三公尺那麼高，再重重摔落地」，當下男子趕緊奔跑到重傷在地的女友身邊，死命地呼喊跟CPR急救，但對方卻完全沒辦法回應，男子的雙手沾滿了血，心碎的喊著女友的名字，但卻無能為力。

而遭撞的女騎士因安全帽脫落後重摔在地，頭部重創陷入昏迷，到院前已無呼吸心跳，目前仍在中國附醫靠著儀器維持生命，盼望奇蹟能出現。男子在文末寫下，「希望大家能珍惜身邊的親朋好友，因為永遠不知道下一秒會發生甚麼事」。

(中時新聞網)