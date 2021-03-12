節能減碳及環境保護是企業的社會責任，中鋼以追求永續發展為目標，今（12）日植樹節上午，在高雄市小港區臨海二路鄰近中鋼第三冷軋工場的綠帶處，舉辦建廠50週年植樹減碳活動，由翁朝棟董事長率經理部門暨一級主管，並邀請中鋼企業工會陳春生理事長、許誌雄監召等，共同種下喬木及灌木植栽，為高雄市的綠美化及環境減碳，付諸實際行動。

中鋼公司自建廠以來即非常重視節能環保工作，環保投資金額累計至去(109)年底已達763億元，近期不僅持續加速重大環保改善工程，也設置「中鋼節能減碳暨碳中和推動小組」，戮力擘劃及執行相關減碳工作。

此外，中鋼也響應政府植樹造林計畫，50年來在小港廠區及總部大樓周邊環境，累積種植了喬木約2萬株、灌木約208萬株，綠化總面積達48公頃，綠化率近8.5％，每年約可減量二氧化碳6,406噸。

因著綠化有成，中鋼廠區處處花木扶疏，綠意盎然，吸引了80多種留鳥及過境候鳥棲息，例如黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹及戴勝鳥等鳥種，皆曾於廠內現蹤，彷彿像是一座鳥語花香的鋼鐵森林，呈現出與一般工廠截然不同的景象。

中鋼公司50週年植樹活動由翁朝棟董事長率公司經理部門及一級主管並邀請企業工會。（中鋼提供）

此外，中鋼身為高雄市在地企業，廠外綠化部分不僅認養中鋼路、中山路及高雄公園的植栽養護工程，也曾於八八風災過後深入六龜、甲仙等區進行植樹造林，種下希望的幼苗，為災後復育的土地貢獻心力。

今年適逢中鋼建廠50週年，除了積極推動及落實「高值化精緻鋼廠」及「綠能產業」發展雙主軸外，中鋼今日選在小港區臨海二路，鄰近精緻鋼品產線第三冷軋工場的綠帶處舉辦植樹減碳活動，總計栽下了臺灣原生種榔榆及羅漢松等喬木約100株，並增植扶桑、紅仙丹及馬茶花等灌木約4,000株，亦將進行此區的綠化養護工作，希望每株種下的樹木，在細心灌溉及養護下，能紮穩厚實的根基，未來和中鋼一同成長茁壯、開枝散葉，成為百年大樹。

今天的植樹減碳活動象徵中鋼追求精緻鋼廠，提升鋼品價值的同時，也表達與環境及社會共存共榮的決心及用心，中鋼將持續精進ESG永續發展工作，實踐企業社會責任，繼續邁向下一個璀璨的50年。

(中時 )