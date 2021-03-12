台東縣觀光協會聯合12家飯店餐飲業者，推出以鳳梨為主要食材的18種創意料理餐飲。(蔡旻妤攝)

台東縣觀光協會聯合12家飯店餐飲業者，推出以鳳梨為主要食材的18種創意料理餐飲。(蔡旻妤攝)

台東縣觀光協會聯合12家飯店餐飲業者，推出以鳳梨為主要食材的18種創意料理餐飲。(蔡旻妤攝)

台東縣觀光協會聯合12家飯店餐飲業者，推出以鳳梨為主要食材的18種創意料理餐飲，並在12日舉行「好運旺旺來–鳳梨的絕美風味發表會」。協會理事長潘貴蘭說，希望旅客到台東遊玩時，享受美味也能幫助農民。

發表會現場，各家飯店餐飲業者都推出自家獨創的鳳梨餐飲，除了熟悉的鳳梨酥、鳳梨磅蛋糕、鳳梨百香麵包、鳳梨醬點心等甜品，也有用鳳梨為基調的熟食，鳳梨Salsa佐嫩牛、起司蝦飯鳳梨盅等，炙燒鳳梨培根捲，更多的是冰涼可口的鳳梨飲料。

潘貴蘭表示，外銷受阻讓即將進入盛產季的鳳梨成為關注話題，台東鳳梨雖要到6、7月採收，但台灣西部已進入產季，台東縣觀光協會因此發動旅宿業者一同發揮創意，將鳳梨入菜、或飲品、點心、甜品等，並推出系列伴手禮，大量增加鳳梨的使用量協助農民渡過難關，結果獲得廣大迴響。

凱旋星光酒店董事長、也是縣議員的李樹奼說，台灣鳳梨品質相當好，做出的料理絕對好吃又健康，外銷受阻讓鳳梨成為大家非常關注的話題，相信大家一起努力相挺，一定會助農民度過難關。

潘貴蘭也表示，暑期最矚目的台灣國際熱氣球嘉年華已公布舉辦日期為7月3日至8月8日，共37天，屆時會湧入大批遊客，也請來渡假的旅人們能多多享用台東夏日最佳風味，吃著鳳梨看熱氣球；另外，台東有多家著名酒店、旅館及渡假村、優質民宿也共同推出熱氣球活動期間的早鳥住宿優惠方案。

(中時 )