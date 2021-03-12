黃子佼還原當時錄影經過。（摘自微博）

侯佩岑近日帶媽媽林月雲上陸綜《婆婆和媽媽2》，上週林月雲在節目中提起當年不倫往事，被全網罵翻後，11日晚播出的最新一集，邀請黃子佼（佼佼）、孟耿如夫婦作客，林月雲分享愛情觀，「你跟我的理念是一樣，愛要說出來，我愛你」，與她過去二度搶閨蜜老公的小三情史不謀而合，再度引起熱議。

對此，本報記者致電詢問黃子佼，他還原當時錄影經過，透露當天他的部分大概錄了8小時，「沒有腳本，只有一些出題考驗之類的流程，我們都是閒聊」，並解釋「當時聊到情侶裝的日常，我單純表達出放閃曬愛是想將幸福感輸出給紛擾世界，努力用社群平台平衡疫情時代的不安。阿姨聊天中的回應認同，我的解讀是藉此提醒女兒女婿勇於示愛」。

對於這陣子侯佩岑母女檔，黃子佼表示：「這2天我也忙，沒去打擾她，且佩岑與阿姨出道很久了，應該也都知道觀眾看節目，有自己判讀的權利，並且一定都要予以尊重。」那之後有無意願跟愛妻孟耿如一起上類似的真人秀？他則說，目前沒想過，等有邀約再來想，「實境秀錄製時間比較長，我比較沒固定空檔，常態參與這種模式」。

(中時 )