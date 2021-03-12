根據美國最大評價網站Yelp公布的最新數據，自一年前世界衛生組織（WHO）宣布新冠狀病毒成為全球大流行病以來，美國在這段期間內開設了近50萬家新公司，成為該國經濟復甦態勢的樂觀信號。

報告指出，從2020年3月11日到2021年3月1日，Yelp在美國的平台已有超過48萬7,500個新公司加入，與前一年同期相比僅減少14%。這些新設立的公司中，有超過15%是餐飲業。

根據約翰·霍普金斯大學公布的數據，最早在中國出現的新冠肺炎疫情在過去這一年多以來迅速在全球擴散，迄今全球已經超過1.18億人染疫，並導致逾260萬人病歿。

為了防止疫情擴散，包括美國在內，世界各國實施了從完全封鎖、到局部關停，或降低非必要業務與服務量能等各種強度不一的限制措施。口罩與保持社交距離已成為這場疫病的標記，這場危機造成的經濟損失迅速擴大。

不過，根據Yelp彙整的數據，超過26萬800家因防疫限制措施而關閉的企業，在2020年3月11日到3月1日這段期間已重新開業，其中約8萬5,000家是餐飲業。

Yelp數據科學部門副總裁Justin Norman表示，這些數字釋出樂觀的信號。他表示，隨著越來越多美國人接種新冠疫苗、病例數持續減少，以及美國通過提供額外援助的紓困法案，我們預期過去一年曾陷入困境的企業將展開復甦，這26萬家重新開業的公司證明了這一點。

(時報資訊)