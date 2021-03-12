2020年全球遭逢新冠病毒的衝擊，數位轉型在疫情蔓延之際就更顯得迫切，遠傳(4904)總經理井琪表示，受疫情影響，不只國旅大爆發，也觀察到花東縱谷、澎湖風景區等熱門觀光區域的網路使用量，有高達8~10倍的成長，人們的消費、娛樂也都移至線上進行，「宅經濟」成為顯學；同時，企業也積極導入遠距工作的選項，因而加速數位轉型的腳步，企業如何利用數位科技創造新的營運或商業模式，成了刻不容緩的課題。

去年以來，企業對於克服遠距辦公投入大量資源，根據遠傳的觀察，在疫情之前，僅有約一半的企業客戶採用視訊會議產品，甚至有高達六成的中小企業未曾使用過，但2020年的第一季，採用遠傳「異地辦公防疫包」服務的企業客戶，年成長率就高達337%，顯見遠距辦公的需求顯著且急遽成長。

根據「麥肯錫全球調查」於2020年7月統計899位高階經理人的調查回應指出，因為疫情的影響，2020年數位轉型的預算增加顯著，其中與客戶和供應商的交易和互動的數據化以及公司內部營運的數位化，提前了3至4年完成；數位化產品的佔比提升也加速7年。企業高階經理人都看見科技變革對公司策略的重要性，不只是降低營運成本的工具。

井琪也認為，台灣進入5G時代，是掌握數位轉型的重要機會，以5G的大頻寬、低遲延以及萬物連網的特性，只把5G視為4G的加速版，會窄化了5G的多元應用。以遠傳正在偏鄉大力推動的「遠距診療」為例，讓遠端衛生所的醫療設備連上5G網路，病患在遠端衛生所透過5G和遠傳遠距軟體平台，就能和100公里外的地區醫院進行線上診療，還能加入醫療中心的醫生連線進行三方會診，自2020六月遠距診療推出以來已服務超過2000人次，大幅增加偏鄉病患就診的便利性。

(時報資訊)