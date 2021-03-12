周五布蘭特期油價格回落，但仍守在每桶70美元附近，因主要產油國減產使供應受限，以及對下半年原油需求回升的樂觀預期為價格帶來支撐。

目前美國4月期油下跌0.58%，報每桶65.64美元。布蘭特5月期油下跌0.4%，報每桶69.35美元。

因美元走軟，以及美國燃料油庫存大減與德州煉油廠恢復運作，使投資人預期原油供過於求將是短期現象，周四國際油價大漲逾2%，連漲第2天，並創下近一周來最大漲幅。在隔夜市場，紐約期油收漲1.58美元或2.5%，為每桶66.02美元。倫敦布蘭特期油收漲1.73美元或2.6%，為每桶69.63美元。

在沙烏地阿拉伯石油設施遭到攻擊，帶動周一油價觸及13個月新高後，周五近月布蘭特期油可望連續第8周收高。

此前石油輸出國組織與其盟友OPEC+在本月初決定4月大致維持減產規模不變，亦為市場帶來提振。

近來投資人持續湧進原油等大宗商品市場，看好隨著全球經濟加速成長，下半年用油需求可望回升，且新冠肺炎疫苖逐漸普及，也將引燃今年夏季的出遊需求。

RBC Capital分析師表示，今年夏季汽油的基本面將是近十年來最樂觀的，我們認為從今年夏季開始，這將為整個原油產業帶來支撐。OPEC周四也表示，原油需求的復甦將集中在今年下半年。

(時報資訊)