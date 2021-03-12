台中市南屯區一處山上12日發生一起雙屍命案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區望高寮12日發現一對男女在森林內輕生，兩人頸部有疑似勒痕，警消獲報到場，兩人已無生命徵象，由於日前家屬11日清晨7點才向警方報案尋人警方列為協尋人口，不料今日即傳來不幸消息，警方進一步調查，疑64歲陳姓丈夫殺害52歲妻子後，裝屍在行李箱後，載到望高寮輕生，命案原因仍有待檢警進一步調查釐清。

台中市一對夫妻糾紛釀悲劇，雙雙殞命望高寮。（民眾提供／盧金足台中傳真）

這起命案陳姓夫妻的兒子，昨天上午七點才到警局報案，堪示他的父母吵架後離家，今日上午警方針對協尋人口，在南屯望高寮先發現陳男輕生，下午發現在其車後行李箱發現陳姓妻屍體。

台中市政府警察局第六分局指出11日接獲報案，西屯區1棟大樓內，一對陳姓夫妻爭吵後失蹤，請警方協助找人，警方迅速啟動協尋機制，警方今日發現該對夫妻於望高寮殞命。

警消出動大批人力搜查後，發現陳姓夫妻的車輛停在望高寮上，經過一夜搜查，分別於本日11時30分許及下午一時發現陳姓夫妻屍體，釀起這起悲劇之原因，由於陳妻身上沒有明顯外傷，死因還待深入調查，待檢警相驗後釐清。

警方指出，昨日接獲報案後，立即協助家屬調閱陳姓夫妻之車行軌跡及監視器影像，發現車輛停放於望高寮，惟警方到場時，車輛內未見陳姓夫妻蹤影，便出動大批警消人員搜山，雖然於今日午間發現陳姓夫妻，但卻已雙雙殞命，造成這起悲劇的詳細原因，有待檢警調查釐清後，還原事實真相。

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